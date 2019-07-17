Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,99-63,03 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,03 руб. (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,6 руб. (-6,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 3,86 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,96 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов среды на фоне повышательной коррекции цен на нефть после снижения более чем на 3% по обоим эталонным сортам по итогам торгов вторника. Поддержку рисковым активам оказывают надежды на смягчение политики ФРС США, что накануне вновь подтвердил глава американского центробанка Джером Пауэлл.

Он заявил в ходе выступления на мероприятии Банка Франции по случаю 75-летней годовщины Бреттон-Вудской конференции, что Федрезерв "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста". "Неопределенность в отношении экономического прогноза усилилась, особенно в плане ситуации в торговой сфере и глобального роста", - отметил Пауэлл.

Негативом для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, вновь повысившие опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что двум странам "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Котировки нефти повышаются утром в среду после падения по итогам предыдущей сессии в связи с заявлениями Вашингтона в отношении Китая и Ирана. Слова Трампа вернули на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, а также опасения ослабления спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 0,33% - до $64,56 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,16% - до $57,83 за баррель. Во вторник нефть Brent упала на 3,2%, WTI - на 3,3%.

Тем временем Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.