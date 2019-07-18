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Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 242 млн евро за ценовой демпинг

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 242 млн евро за занижение цен на свою продукцию.

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Как говорится в сообщении ЕК, нарушения были допущены компанией в 2009-2011 годах и касались чипов для 3G-связи в мобильных телефонах. Qualcomm продавала их по демпинговой цене своим стратегически важным клиентам, Huawei Technologies и ZTE Corp., чтобы вытеснить с рынка компанию Icera, которая сейчас принадлежит Nvidia.

Штраф составляет 1,27% выручки Qualcomm за 2018 год.

В прошлом году Еврокомиссия также оштрафовала компанию, тогда сумма составила почти миллиард евро. Причиной стало то, что Qualcomm платила миллиарды долларов своему основному клиенту, Apple Inc., за то, чтобы компания не закупала микрочипы для своих устройств у конкурентов.

Qualcomm

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