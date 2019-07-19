"Росэнергоатом" решил законсервировать объекты Балтийской АЭС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Концерн "Росэнергоатом" предложил внести в свою инвестпрограмму на ближайшие годы новый проект - консервацию Балтийской АЭС, финансирование в 2019 году может достигнуть 464,45 млн руб., следует из проекта инвестпрограммы компании на сайте Минэнерго РФ.

Согласно документу, речь идет о консервации объектов незавершенного строительства энергоблоков №1 и №2 на пять лет. Сумма учитывает НДС.

Закупку на выполнение проектных работ по консервации концерн объявил весной, следует из материалов сайта госзакупок. Конкурс выиграло ЗАО "ИНЭСС", стоимость договора с которым составила 18,5 млн руб. Срок исполнения договора - до конца этого года. В материалах закупки указано, что заказчик может до сдачи работ в любой момент отказаться от исполнения договора, выплатив ему часть суммы.

В качестве цели закупки было указано "сохранение объектов незавершенного строительства до принятия решения о способе вовлечения их в хозяйственный оборот". "Цель работы определена из необходимости отложенного решения по вовлечению объекта в хозяйственную деятельность", - отмечается в материалах.

В тексте материалов основанием для подготовки документации названо, в частности, решение госкорпорации "Росатома" от сентября прошлого года "О приостановке строительства Балтийской АЭС с последующим возобновлением".

Предельная стоимость работ по консервации в базисном уровне цен на 1 января 2000 года - 259 млн руб. (без НДС), в ценах соответствующих лет (каких именно, в материалах не сказано) - 2,999 млрд руб. (с НДС). Возможно, речь идет о сроке работ по консервации - с 2019 по 2024 год.

В "Росэнергоатоме" пока не предоставили комментарий.

Подготовка к строительству Балтийской АЭС недалеко от Немана началась в феврале 2010 года. Ввод в действие первого энергоблока был запланирован на 2017 год, второго - на 2018 год. Однако в середине июня 2013 года генеральный подрядчик - "Росэнергоатом" - заморозил проект.

В июне 2016 года официальный представитель генподрядчика заявил, что на объекте ведутся работы, однако темпы реализации проекта значительно снижены. В отчете "Росэнергоатома" за 2015 год сообщалось, что концерн ведет переговоры с европейскими компаниями о поставках электроэнергии.