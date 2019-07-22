Российский рынок открылся смешанной динамикой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Торги в Москве в понедельник открылись смешанной динамикой на противоречивых заявлений представителей Федерального резерва США о возможном снижении процентной ставки.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,01% и составил 2700,21 пункта, индекс РТС опустился на 0,04% до 1350,17 пункта. Котировки основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах "плюс/минус" 1,9%.

Подешевели акции "Яндекса" (-1,1%), "Распадской" (-0,5%), "РусАла" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка РФ (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,1%). Подорожали бумаги "Мечела" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной тенденции на российском рынке акций в начале торгов 22 июля связано, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, на фоне противоречивых заявлений представителей американского центробанка о ставке.

Американские фондовые индексы в пятницу росли почти весь день, однако завершили торги снижением в связи с очередным изменением ожиданий в отношении действий Федеральной резервной системы (ФРС). Поддержку рынку оказали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, прозвучавшие днем ранее, которые были восприняты трейдерами как "голубиный" сигнал. Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), заявил в четверг, что при ставке, столь близкой к нулю, наиболее эффективной стратегией для Федрезерва является ее снижение при появлении первых признаков проблем в экономике. Выжидательный подход, по его словам, уместен тогда, как ставка находится далеко от нуля.

Чуть позже The Wall Street Journal написала со ссылкой на представителя ФРБ Нью-Йорка, что заявления Уильямса не являются сигналом о будущем направлении политики Центробанка и показывают лишь научную точку зрения. В пятницу издание опубликовало обзор, согласно которому, большинство членов FOMC, выступавших в последнее время, давали понять, что готовы к снижению ставки в июле не более чем на 0,25 процентного пункта. Вероятность снижения ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта на заседании 30-31 июля незадолго до закрытия американского рынка в пятницу оценивалась трейдерами в 100%, на 0,5 процентного пункта - в 22,5%.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил CNBC, что американской экономике, по его мнению, в данный момент вообще не требуется снижение ставки. "Все статданные, которые мы видим, являются довольно сильными", - сказал он. По его словам, если бы он входил в число руководителей Банка Японии или Европейского центрального банка (ЕЦБ), он бы серьезно подумал над тем, чтобы принять дополнительные меры для стимулирования экономики. Однако экономика США - это совсем другое дело, считает Розенгрен. "Я не хотел бы смягчать политику, если экономика и без этого чувствует себя хорошо", - сказал он.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в понедельник, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ФРС. В центре внимания трейдеров - Китай, где в понедельник начала работать фондовая площадка STAR для технологических компаний, аналог Nasdaq. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - также на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет менее 0,1%.

Акции всех 25 компаний, дебютировавших на новой китайской площадке, резко подорожали в ходе первых торгов, средние темпы подъема цен составляют 148%, свидетельствуют данные Шанхайской фондовой биржи. В общей сложности 25 компаний привлекли $5,4 млрд за счет первичного размещения акций на STAR - это примерно на 20% больше, чем планировалось. Спрос на акции со стороны розничных инвесторов превысил предложение в среднем в 1,8 тыс. раз.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. После этого цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла к утру понедельника до $63,31 за баррель, что на 1,31% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,47 за баррель, поднявшись на 0,87%. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,97% - до $56,30 за баррель.