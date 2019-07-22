Туроператор "Лаборатория приключений" приостановил деятельность

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Курганская компания "Лаборатория приключений" объявила о приостановке деятельности и отмене автобусных туров в Крым с 21 июля по 4 сентября.

"В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно и приостанавливаем деятельность компании. Мы долго создавали хороший туристический продукт, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. (. . .) Все финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме", - сообщил гендиректор компании Дмитрий Боронкин в письме, опубликованном в "ВКонтакте".

Он пообещал полный возврат денег всем клиентам и сказал, что в ближайшее время туроператор займется этим вопросом.

По данным единого федерального реестра туроператоров, "Лаборатория приключений" занималась внутренним и международным въездным туризмом. Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО "Страховое общество "Помощь" на 500 тыс. рублей, он действует до 26 марта 2020 года.

"Лаборатория приключений" была основана в ноябре 2015 года. В начале своей деятельности она предлагала активный отдых на Южном Урале - сплавы, походы и восхождения, а летом 2017 года запустила программу автобусных туров на Черное море и в Крым. Также компания отправляла экскурсионные туры в Казань, Петербург и другие города.