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Пострадавшие вкладчики "Капитал Инвеста" потребовали через суд около 1 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие вкладчики кредитного потребительского кооператива (КПК) "Капитал Инвест", которыми признаны более 1 800 человек подали иски на сумму около 917 млн рублей, сообщила следователь по особо важным делам следственного управления УМВД по Липецкой области Екатерина Баранова.

По ее словам, в ходе расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в отношении руководителя и главного бухгалтера кооператива, было арестовано имущество и деньги на расчетных счетах КПК на сумму около 260 млн рублей.

Финансовая организация действовал в 18 регионах России с 2014 года и принимала от населения вклады под 14% годовых. Главный офис компании, располагавшийся в Липецке, в декабре 2018 года внезапно прекратил работу. Со счетов пропало более 100 млн рублей, принадлежавших пайщикам, скрывшиеся председатель правления кооператива и главбух заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Кроме Липецкой области уголовные дела в отношении руководства "Капитал Инвеста" возбуждены в Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Тульской, Пензенской, Ивановской и ряде других областей, а также в Краснодарском крае. Все дела объединены в одно производство.

Капитал Инвест

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