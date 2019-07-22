Рубль слегка снизился к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль развернулся вниз и незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

Курс доллара США составил 63,08 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,74 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,1 копейки - до 66,52 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на вечерних торгах, однако продолжает торговаться в узких диапазонах в условиях сниженной активности участников рынка перед ключевыми событиями этой недели - заседаниями ЕЦБ и Банка России. Помимо этого, на следующей неделе состоится заседание ФРС США, и рынки преимущественно ожидают, что центральные банки по итогам предстоящих заседаний либо снизят ставки, либо сохранят аккомодационную политику.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, в понедельник волатильность на валютном и фондовом рынке существенно снизилась. "Это связано с тем, что сегодня в США не ожидается публикации значимой макроэкономической статистики. Да и в целом на этой неделе в США не будет важных событий, таких как выступления представителей ФРС или каких-либо данных от центробанка. На этом фоне внимание инвесторов в ближайшие дни переключено на корпоративную отчетность в США, в частности, отчетности компаний Facebook и Amazon, и в зависимости от их результатов можно будет видеть рост волатильности на фондовом рынке. На валютном рынке затишье может продлиться вплоть до заседания ФРС в конце месяца, поэтому последние дни июля могут характеризоваться снижением рыночных колебаний по многим классам активов", - отметил Союнов.

"Текущая неделя ознаменуется заседаниями центробанков. В четверг состоится заседание ЕЦБ, при этом высока вероятность расширения монетарных стимулов со стороны европейского регулятора. Заседание ФРС США пройдет на следующей неделе. (. . .) Также в эту пятницу заседание проведет Банк России. Учитывая позитивный внешний фон, заметное снижение инфляции и вероятное уменьшение ставок глобальными центробанками, основная интрига заключается в том, понизит ли российский регулятор ключевую ставку на 25 б.п. или 50 б.п. Кроме того, интерес представляет тон комментариев ЦБ, включая прогнозы по дальнейшей траектории инфляции и ключевой ставки. Все это может оказать сильное влияние на настроения инвесторов в рублевые облигации и, соответственно, на динамику котировок бумаг", - отмечают аналитики "Сбербанк Управление Активами".

Поддержку рублю оказывает возобновление укрепления цен на нефть и рост спроса на рублевую ликвидность перед пиком налогового периода июля. В понедельник, 25 июля, в бюджет должны быть перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем предстоящих выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

"Постепенно приближается пик налоговых выплат (в период с 25 по 29 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем платежей в этот период, по нашей оценке, составит около 1,37 трлн рублей). Напомним также, что в ближайшую пятницу состоится заседание Банка России. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 пунктов и считаем, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты. В краткосрочной перспективе продолжаем ожидать движения пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 63 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок несколько замедлили рост в ходе вечерних торгов в понедельник из-за сдержанной реакции Великобритании на задержание танкера в Ормузском проливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 1,62% - до $63,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,04% - до $56,34 за баррель. На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6% из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Как сообщалось, в пятницу иранский Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. Британская сторона потребовала от Тегерана немедленно освободить танкер и его экипаж, и пообещала "серьезные последствия" в случае невыполнения своих требований. Вместе с тем министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в интервью Sky News заявил о намерении предотвратить эскалацию ситуации.

При этом рост цен сдерживается благодаря сообщениям о восстановлении добычи на ливийском месторождении аш-Шарара, крупнейшем в стране. Ранее сообщалось о его захвате неустановленной группой лиц, из-за чего добыча в стране упала до минимальных за пять месяцев 1 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 июля на 11,1 копейки, до 62,9776 руб./$1, и опустил курс евро на 13,95 копейки, до 70,6546 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 4,19 копейки по отношению к пятнице и составил 62,9769 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,55 копейки и составил 62,992 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 102,909 млн, из которых $681,302 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 421,607 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,98 копейки по отношению к пятнице, до 70,6327 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 12,46 копейки и составил 70,6592 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,11 млн, из которых EUR133,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR235,936 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на уровне 7,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 7,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 5 б.п. - до 7,96% годовых.