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"Росгосстрах" получил шанс взыскать с бывшего топ-менеджера 828 млн руб. убытков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Росгосстрах" получил возможность добиться пересмотра дела, в рамках которого ему пока не удалось взыскать с экс-гендиректора бывшей "дочки" - ЗАО "Капитал Ре" - Даура Джениа 827,6 млн рублей убытков из-за сделки с Данилом Хачатуровым. Судья Верховного суда (ВС) РФ Елена Золотова передала на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ жалобу "Росгосстраха". Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.

Иск о взыскании с Джениа убытков в январе 2018 года в Арбитражный суд Москвы изначально подало "Капитал Ре", которое позже было присоединено к "Росгосстраху". Требования были обоснованы убыточностью сделки, в рамках которой 100% ООО "Медис", принадлежавшие "Капитал Ре", были переданы в уставный капитал ООО "РГС Мед-Инвест" Хачатурова. Одобрение сделки произошло на внеочередном собрании 1 августа 2017 года, после того, как в тот же день гендиректором "Капитал Ре" был назначен Джениа.

В результате этой сделки доля "Капитал Ре" в уставном капитале "РГС Мед-Инвест" увеличилась с 1% до 3,8957%, при этом стоимость этого актива составила 153,28 млн рублей, говорится в материалах дела. Между тем, исходя из рыночной стоимости капитала "Медис", которую оценивало ООО "АйБи-Консалт" (659,86 млн рублей на май 2017 года), эта доля должна была составить 16,77%, указывал истец.

Еще одним его аргументом было то, что "Капитал Ре" лишилось прибыльного актива. "Медис" являлся прибыльным действующим предприятием: размер чистой прибыли в 2016 году был 259 млн рублей, в 2015 году - 155 млн рублей. Компания имела 13 поликлиник, 159 здравпунктов, три санатория, численность штата составляла 1368 человек, количество прикрепленных пациентов - 170 тыс. человек, перечислялось в материалах дела. А "РГС Мед-Инвест" не осуществляло никакой деятельности, имело одного человека в штате и с 2013 года по 2015 год получало чистый убыток.

Спорные операции были совершены в преддверии перехода "Росгосстраха" под контроль банка "ФК Открытие", который с августа 2017 года до начала июля 2019 года находился на санации ЦБ РФ.

Цена иска к Джениа эквивалентна балансовой стоимость активов "Медис" на май 2017 года.

Арбитражный суд Москвы в июле 2018 года его удовлетворил иск полностью. Но апелляция это решение отменила. По ее заключению, "Капитал Ре" выбрало неверный способ защиты своих прав - ему нужно было оспаривать решение своего внеочередного собрания акционеров, на котором было принято решение по отчуждению долей в "Медис", а также внеочередного собрания "РГС Мед-Инвест", на котором было принято решение о распределении долей в этом обществе. Отвергла апелляция и довод "Капитал Ре" о потере корпоративного контроля над "Медис" в результате сделки, "поскольку вне зависимости от того в каком процентном соотношении была бы установлена доля - 2,89 % или 16, 77%", [истец] оказался бы миноритарием". Суд округа согласился с этими выводами.

В жалобе в ВС РФ юристы "Росгосстраха" указывали, что выводы судов апелляционной инстанции и округа не основаны на требованиях закона, противоречат разъяснениям, приведенным в постановлениях пленума Высшего арбитражного суда РФ и пленума ВС РФ, а также установленным судом первой инстанции по материалам дела фактическим обстоятельствам. Судья ВС РФ Елена Золотова сочла эти доводы достаточными, чтобы передать дело на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Более подробной аргументации в определении ВС РФ не содержится. Заседание назначено на 10 сентября.

"Росгосстрах" по итогам 2018 года получил чистую прибыль по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ) в размере 5,55 млрд рублей против убытка в 55,6 млрд рублей в 2017 году.

Хачатуров был конечным бенефициаром "Росгосстраха" до 2017 года, затем попытался совершить сделку по продаже страховой компании и еще ряда активов холдингу "Открытие" Сергея Беляева и его партнеров в обмен на миноритарную долю. Эта сделка не состоялась.

Миноритарным партнером Данила Хачатурова был младший брат Сергей, который является фигурантом уголовного дела, связанного со сделками в периметре "Росгосстраха". Ему вменяется в вину растрата, мошенничество в особо крупном размере и легализация имущества, приобретенного преступным путем (часть 4 статьи 160, часть 4 статьи 159 и статья 174 Уголовного кодекса РФ). Сумма похищенных и растраченных денег, по мнению следствия, составляет не менее 7 млрд рублей.

Один из эпизодов - вложение более 3,6% акций "Росгосстраха", принадлежавших компании "РГС-активы", в уставный капитал подконтрольного Хачатурову-младшему и Надежде Клепальской ООО "Техника и автоматика". Затем эти бумаги были проданы, а полученными средствами фигуранты "распорядились по своему усмотрению", считает следствие. Хачатуров и Клепальская свою вину не признают.

Росгосстрах

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