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Дума снизила НДС на фрукты и ягоды до 10%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о снижении НДС на фрукты и ягоды (включая виноград) с 20% до 10%. Если его одобрят сенаторы и президент, он может вступить в силу с 1 октября.

Эти поправки в Налоговый кодекс внесли в палату спикер Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и глава комитета по сельскому хозяйству Владимир Кашин. За счет снижения ставки налога они рассчитывают помочь отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на разработку технологий для наращивания производства.

Льготная ставка НДС 10% распространяется в том числе на мясо, мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, растительные масла, маргарин, сахар, соль, зерно, комбикорм, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу, морепродукты, детское и диабетическое питание и овощи. Фрукты и ягоды с 1 января 2019 года облагались налогом по ставке 20%.

При обсуждении этого законопроекта представители Минфина советовали вывести из-под него экзотические фрукты, которые в России не растут - манго, бананы и ананасы.

Госдума Вячеслав Володин Минфин НДС

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