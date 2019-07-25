Поиск

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне немного дорожающей нефти

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,17-63,24 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,22 руб. (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,35 руб. (-14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,95 копейки к уровню закрытия среды, до 66,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики на рынке энергоносителей. Участники торгов ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, которые станут известны позднее в четверг. Регулятор не станет менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершится в четверг, однако постарается убедить рынок в своей готовности принять меры для поддержки экономики еврозоны, считают аналитики.

По мнению большинства экспертов, опрошенных различными СМИ, базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%. Сообщение ЕЦБ по итогам заседание будет опубликовано в 14:45 по московскому времени в четверг. Традиционная пресс-конференция председателя регулятора Марио Драги начнется в 15:30.

В фокусе внимания рынка также остаются торговые отношения США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направится в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров, которые были прерваны в мае.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,35% - до $63,4 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,45 - до $56,13 за баррель.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри".

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.

курсы валют доллар евро рубль

Новости

Акции "Газпрома" растут после объявления о продаже квазиказначейских акций

Акции "Газпрома" растут после объявления о продаже квазиказначейских акций

В России стало меньше дачников

Акции Tesla рухнули из-за убытка во II квартале

Акции Tesla рухнули из-за убытка во II квартале

Жители Чукотки получат бесплатно по гигабайту в месяц

Жители Чукотки получат бесплатно по гигабайту в месяц

Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобила"

Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобила"

Источники сообщили о скором уходе с рынка одной из старейших управляющих компаний

Источники сообщили о скором уходе с рынка одной из старейших управляющих компаний

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');