Рубль укрепился к доллару и евро на фоне немного дорожающей нефти

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,17-63,24 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,22 руб. (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,35 руб. (-14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,95 копейки к уровню закрытия среды, до 66,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики на рынке энергоносителей. Участники торгов ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, которые станут известны позднее в четверг. Регулятор не станет менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершится в четверг, однако постарается убедить рынок в своей готовности принять меры для поддержки экономики еврозоны, считают аналитики.

По мнению большинства экспертов, опрошенных различными СМИ, базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%. Сообщение ЕЦБ по итогам заседание будет опубликовано в 14:45 по московскому времени в четверг. Традиционная пресс-конференция председателя регулятора Марио Драги начнется в 15:30.

В фокусе внимания рынка также остаются торговые отношения США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направится в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров, которые были прерваны в мае.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,35% - до $63,4 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,45 - до $56,13 за баррель.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри".

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.