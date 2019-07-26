Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рост акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже превысил 6% (бумаги подорожали до 2616 рублей за штуку) после публикации в пятницу финансового отчета компании по US GAAP за второй квартал 2019 года. Позитивная динамика акций усилилась после открытия торгов на американских фондовых биржах в 16:30 по московскому времени.

Выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале 2019 года выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 48% - до 13,1 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 31,6%.

Компания приводит динамику финансовых результатов на сопоставимой основе - то есть за вычетом результатов "Яндекс.Маркета" в первом квартале 2018 года. Без учета деконсолидации рост выручки и EBITDA составляет 40% и 50% соответственно. Оба показателя превзошли консенсус-прогноз "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на 36,7% - до 40,6 млрд рублей, EBITDA - на 37,1%, до 12,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 31% и составила 6,9 млрд рублей.