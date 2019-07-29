Суд взыскал с банка "Открытие" 15 300 рублей в пользу упавшей со стула клиентки

Заявительница доказала, что в банке неправильно пользовались этим предметом мебели

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд в Петербурге взыскал с банка "ФК Открытие" компенсацию морального ущерба в пользу клиентки, которая в офисе банка упала со стула и сломала руку. Нинель Брук хотела отсудить 136 585 рублей, но ей присудили 15 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд также обязал банк оплатить расходы заявительницы на уплату госпошлины в размере 300 рублей, как она и просила.

Суд установил, что 12 марта 2018 года Брук пришла в офис "Староневский" Петровского филиала банка и хотела оформить заявление на открытие срочного вклада. В кабинете сотрудника ей предложили сесть на кресло на колесах. Когда Брук садилась, кресло отъехало назад и она упала на спину. При падении она подставила руку и получила закрытый перелом со смещением.

В иске Брук указала, что пострадала, так как в банке неправильно пользовались стулом.

"Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, показал, что стул под названием СКРУВСТА, Висле серый, артикул 302.800.04, производства компании IKEA, соответствует цели его использования", - отметила пресс-служба городских судов.

Суд назначил товароведческую экспертизу стула, и она установила, что права истица: IKEA разработала и тестировала это кресло для домашнего использования, а не для офисов и банков.