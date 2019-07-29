Суд арестовал имущество бывших руководителей Маст-банка на 13 млрд рублей

Речь идет о Юрии Пирогове, Александре Чеметове и Александре Бондаре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество и деньги трех бывших председателей правления признанного банкротом московского Маст-банка на общую сумму 13,1 млрд рублей. Это следует из картотеки суда.

Речь идет о Юрии Пирогове, Александре Чеметове и Александре Бондаре. Что и на какую сумму арестовано у каждого ответчика, не уточняется.

АСВ - конкурсный управляющий Маст-банка.

В марте Арбитражный суд Москвы по заявлению агентства арестовал имущество Пирогова, Чеметова, Бондаря, Алексея Потапова, Анастасии Шеремет, Михаила Воеводина, Владимира Серова, Ирины Михайловой, Галины Петруниной, Светланы Томашевич, Виктора Вербина и Дмитрия Смирнова в пределах суммы 13,1 млрд рублей. В отношении имущества еще девяти человек суд требования АСВ отклонил. Это были Василий Батманов, Андрей Оленин, Алексей Васюков, Дмитрий Аграмаков, Максим Москалев, Алексей Власенко, Андрей Агеев, Валерий Горлицин и Виктор Бондарчук.

Ответчики, чье имущество было арестовано, подали апелляцию на это решение.

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 21 физлица, которые ранее контролировали Маст-банк, на сумму 13,1 млрд рублей поступило в суд в конце июня 2018 года, месяц спустя агентство попросило суд принять обеспечительные меры по иску.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в принятии мер. Арбитражный суд Московского округа эти судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Москвы 11 марта частично удовлетворил заявление АСВ.

Маст-банк лишился лицензии в июне 2015 года. Два месяца спустя Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.