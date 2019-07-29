Поиск

Суд арестовал имущество бывших руководителей Маст-банка на 13 млрд рублей

Речь идет о Юрии Пирогове, Александре Чеметове и Александре Бондаре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество и деньги трех бывших председателей правления признанного банкротом московского Маст-банка на общую сумму 13,1 млрд рублей. Это следует из картотеки суда.

Речь идет о Юрии Пирогове, Александре Чеметове и Александре Бондаре. Что и на какую сумму арестовано у каждого ответчика, не уточняется.

АСВ - конкурсный управляющий Маст-банка.

В марте Арбитражный суд Москвы по заявлению агентства арестовал имущество Пирогова, Чеметова, Бондаря, Алексея Потапова, Анастасии Шеремет, Михаила Воеводина, Владимира Серова, Ирины Михайловой, Галины Петруниной, Светланы Томашевич, Виктора Вербина и Дмитрия Смирнова в пределах суммы 13,1 млрд рублей. В отношении имущества еще девяти человек суд требования АСВ отклонил. Это были Василий Батманов, Андрей Оленин, Алексей Васюков, Дмитрий Аграмаков, Максим Москалев, Алексей Власенко, Андрей Агеев, Валерий Горлицин и Виктор Бондарчук.

Ответчики, чье имущество было арестовано, подали апелляцию на это решение.

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 21 физлица, которые ранее контролировали Маст-банк, на сумму 13,1 млрд рублей поступило в суд в конце июня 2018 года, месяц спустя агентство попросило суд принять обеспечительные меры по иску.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в принятии мер. Арбитражный суд Московского округа эти судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Москвы 11 марта частично удовлетворил заявление АСВ.

Маст-банк лишился лицензии в июне 2015 года. Два месяца спустя Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Маст-банк ЦБ Арбитражный суд Москвы АСВ

Новости по теме

Новости

Уровень бедности в РФ вырос в начале года

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с "Яндексом"

В Минсвязи раскритиковали поправки об ограничении иностранного капитала в "Яндексе" и Mail.ru

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Акции "Яндекса" упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

ЦБ ищет следы инфляции в бюджете. Обобщение

В "Яндексе" раскритиковали законопроект о значимых интернет-ресурсах

Российским чиновникам не понравилась идея квот для женщин в советах директоров

Российским чиновникам не понравилась идея квот для женщин в советах директоров

Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал

Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');