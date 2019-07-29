Житель Кирова получил реальный срок за подготовку к подрыву банковских терминалов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уроженец Кирова приговорен к четырем годам колонии за изготовление взрывчатки, которой он планировал взрывать банковские платежные терминалы в Саратовской области. Такой приговор вынес Заводской районный суд Саратова, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

Мужчину задержали после того, как в квартире в Саратове, где он жил, произошел взрыв и пожар. После того, как огонь потушили, сотрудники МЧС обнаружили в этом жилище компоненты для изготовления взрывчатки, два поддельных российских паспорта, полученные по поддельным документам банковские карты и 60 незарегистрированных SIM-карт.

Экспертиза установила, что взрыв в квартире произошел в результате неконтролируемой химической реакции при изготовлении взрывчатки.

Жильца квартиры заподозрили в терроризме. Затем эта версия не подтвердилась. В результате ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении взрывчатки, хранении оружия или его компонентов и в подделке документов. Суд признал его виновным и назначил ему четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.