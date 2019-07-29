Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро перед заседанием ФРС США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения рыночной активности в ожидании решения ФРС США по ставке.

Курс доллара США составил 63,45 руб. в 19:00, что на 7,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,69 руб., подорожав на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,7 копейки - до 66,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС США, которое пройдет 30-31 июля. При этом в целом рынок начал пересматривать свои ожидания относительно масштабов смягчения денежно-кредитной политики ФРС после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступления его главы Марио Драги.

Глава европейского регулятора, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей относительно возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Участники рынка также ждут начала переговоров между представителями Китая и США, которые стартуют на этой неделе в Шанхае. От Вашингтона в переговорах примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Встреча станет первой для представителей двух стран с конца мая.

При этом участники рынка в целом скептически относятся к возможным итогам этой встречи, хотя и надеются на некоторый прогресс. В частности, Пекин может предоставить конкретный план по увеличению закупок сельскохозяйственной продукции в Штатах, а Вашингтон - предпринять реальные шаги по ослаблению ограничений против Huawei Technologies.

Нефтяной рынок немного повышается вечером в понедельник в ожидании начала американо-китайских переговоров по торговому соглашению. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 0,06% - до $63,41 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,39% - до $56,42 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июля на 39,39 копейки, до 63,521 руб., и увеличил курс евро на 33,07 копейки, до 70,6417 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в понедельник на 39,23 копейки по отношению к пятнице и составил 63,5149 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 30,03 копейки и составил 63,52 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 38,934 млн, из которых $657,31 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 381,624 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,35 копейки по отношению к пятнице, до 70,6191 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 28,78 копейки и составил 70,6516 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR619,428 млн, из которых EUR257,294 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR362,134 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем в связи с решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 6 б.п. - до 7,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 6 б.п. - до 7,55%, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 7,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 7,74% годовых