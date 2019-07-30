Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в среднем на 0,2%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU -Рынок акций РФ открылся во вторник плавным ростом цен большинства blue chips, отыгрывая позитивные сигналы с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили около 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2732,73 пункта (+0,16%), индекс РТС - 1356,58 пункта (+0,22%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Подорожали акции "Яндекса" (+2%), "РусАла" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Уралкалия" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка РФ (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Норникеля" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Распадской" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%, "префы" прибавили в цене также 0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Россетей" (+0,04%), "Газпрома" (+0,02%).

Вместе с тем снизились в цене акции "Юнипро" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,03%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост российских акций в начале торгов вторника связан прежде всего с улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы ожидали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание завершится в среду, и большинство инвесторов и экономистов уверены, что Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам до 2-2,25% годовых. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в 76% и видят 24%-ный шанс уменьшения на 0,5 процентного пункта. Президент США Дональд Трамп в очередной раз не удержался от комментария по вопросам ДКП. "ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает и, скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп в твиттере в понедельник.

Другим важным событием этой недели станет возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров состоится в Шанхае, от Вашингтона в них примут участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают итоги июльского заседания Банка Японии и ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,39%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%. Индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, до исторического максимума.

Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Кроме того, руководство банка заявило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков. Также рынок реагирует на статданные из Японии. Как сообщалось, безработица в стране в июне неожиданно снизилась до 2,3% по сравнению с майским уровнем в 2,4%, вновь достигнув минимального уровня за последние 26 лет. Тем временем объем промышленного производства в Японии в июне, согласно предварительным данным, рухнул на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января 2018 года. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 4,1%.

В свою очередь нефть эталонных марок дорожает утром во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,72% - до $64,17 за баррель. На торгах в понедельник цена выросла на 0,39% и составляла на закрытие $63,71 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,70% - до $57,27 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 1,19%, до $56,87 за баррель.