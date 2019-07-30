Поиск

Люцерн введет налог на туристические автобусы

Группы, которые не остаются в городе на ночлег, будут платить по 120 франков с автобуса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти швейцарского города Люцерн в октябре введут налог на туристические автобусы для групп, которые не остаются в городе на ночевку. Налог составит 120 франков с автобуса, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя экологического департамента города Адриана Боргулу.

Парламент проголосовал за введение этого сбора в марте, теперь это решение одобрила мэрия.

Налог решили ввести, поскольку город с трудом справляется с туристическим потоком. Люцерн с населением в 81 тысячу человек, посещает 9,4 млн туристов в год или 25 тысяч - в день. Большинство из них проводят в городе не больше дня. Группы туристов из Азии чаще всего проводят в городе день и уезжают, не оставаясь на ночевку. Это приводит к нехватке мест для парковки в исторических кварталах, к пробкам, а также к замене обычных магазинов и предприятий мелких ремесленников на магазины сувениров и ювелирных изделий.

За счет нового налога мэрия хочет добиться, чтобы путешественники, приезжающие в Люцерн на день, вкладывали деньги в его инфраструктуру. В будущем эти средства могут быть направлены на строительство новых больших парковок на окраинах города, откуда люди смогут добираться в центр на общественном транспорте. Конкретные решения по строительству новой инфраструктуры и по утверждению новых правил парковки чиновники выработают в рамках подготовки новой туристической стратегии.

Комментируя принятое решение, Боргула отметил, что Люцерн останется открытым для туристов и что эта сфера бизнеса важна для его экономики.

Швейцария Люцерн

Новости

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Индия приобретет у России ракеты на сумму более $200 млн

Уровень бедности в РФ вырос в начале года

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с "Яндексом"

В Минсвязи раскритиковали поправки об ограничении иностранного капитала в "Яндексе" и Mail.ru

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Акции "Яндекса" упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');