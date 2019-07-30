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Совет директоров МТС рекомендовал направить 17,35 млрд рублей на промежуточные дивиденды

Это будут первые выплаты, сделанные в соответствии с новой дивидендной политикой, которую утвердили в марте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на обыкновенную акцию (17,36 рубля на АДР), и всего направить на эти выплаты 17,35 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении оператора.

Акционеры должны утвердить размер дивидендов 30 сентября на внеочередном собрании. Это будут первые выплаты, сделанные в соответствии с новой дивидендной политикой, которую совет директоров утвердил в марте.

В июне вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский говорил на общем собрании акционеров, что объем дивидендов в 2019 календарном году может превысить 57 млрд рублей. Ориентировочно акционеры могут получить по итогам 2019 календарного года дивиденды в 28,66 рубля на акцию.

Новая дивидендная политика компании на 2019-2021 годы предусматривает, что МТС будет платить акционерам не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на АДР) ежегодно. Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года.

В 2018 календарном году компания выплатила 52 млрд рублей дивидендов, или 26 рублей на акцию.

МТС

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