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В Москве выставили на продажу часть территории "ЗИЛа"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве выставили на продажу более 60 тысяч квадратных метров на территории бывшего завода имени Лихачева ("ЗИЛ"). Этот участок находится рядом со строящимся жилым комплексом "ЗИЛАРТ" и парком Тюфелева роща. Стартовая цена лота - 741 млн рублей, сообщили в департаменте Москвы по конкурентной политике.

Победитель торгов приобретет 100% в в уставном капитале ООО "Южнозаводское" и станет владельцем четырех объектов недвижимости. Это два участка земли площадью 3,2 га и два помещения общей площадью около 2,6 тысячи квадратных метров. Он сможет открыть на территории ЗИЛа многофункциональный объект площадью более 62 тысяч квадратных метров, сказали в пресс-службе департамента.

Проект планировки этой территории также предполагает, чт о там будет построена разворотная площадка для общественного транспорта и здание конечной станции площадью 600 квадратных метров

ЗИЛ ЗИЛАРТ Южнозаводское

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