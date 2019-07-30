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Евро поднялся выше 71 рублей впервые с 15 июля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник вечером поднялся выше 71 рубля впервые с 15 июля, доллар торговался на уровнях первой трети месяца.

Курс евро в 18:40 МСК составил 71,025 руб./EUR1, поднявшись на 30,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар при этом стоил 63,7325 руб./$1, подорожав на 30 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 30,23 копейки - до 67,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%.

На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

Московская биржа евро доллар

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