В Новой Москве все электросчетчики с 2021 года будут работать онлайн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Все потребители Новой Москвы к 2021 года получат счетчики электроэнергии, которые будут передавать показания онлайн, их обеспечит компания "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК"). Об этом сообщил начальник управления компании по передаче электроэнергии филиала "Новая Москва" Антон Стрельников.

Такие счетчики установят и у граждан, и в организациях. Потребителям не придется передавать данные самостоятельно, в конце каждого месяца сетевая компания будет снимать показания дистанционно. Данные о расходе электроэнергии будут поступать в "Мосэнергосбыт", который пришлет потребителям квитанции для оплаты.

"Для работы прибора учета требуется сотовая связь, но не у потребителя. Мы ставим специальное устройство сбора и передачи данных, как правило, где-либо на возвышенности в населенном пункте. Каждый прибор учета с этим устройством связывается через GSM-канал. На устройстве сбора есть сим-карта сотового оператора, через данный канал связи информация уходит на сервер компании", - рассказал Стрельников.

Потребитель сможет контролировать расход электричества с помощью специального дистанционного пульта управления. Пульт будет выводить эти данные на дисплей счетчика. Такие пульты дадут всем потребителям при установке умных счетчиков.

Также такой счетчик позволяет компании дистанционно проверять, есть ли сбои в энергоснабжении.

Как уточнила пресс-служба "Россети Московский регион", всего на территории "новой" Москвы энергетики компании установят более 30 тыс. "умных" счетчиков с удаленным сбором данных. Установка одного счетчика занимает не больше 15 минут, в день компания ставит около тысячи таких приборов, сказал Стрельников.