Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, усилившей падение в условиях роста доллара на Forex.

Курс доллара США составил 63,92 руб. в 19:00, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (ранее к ходе торгов доллар кратковременно превышал 64 руб. впервые с 19 июня). Евро при этом стоил 70,69 руб., подорожав на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,75 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усилившей падение нефти. Негативным фактором для рынка остается укрепление курса доллара США к евро на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. Решение ФРС вызвало разочарование инвесторов и критику со стороны президента США Дональда Трампа.

"Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент в твиттере. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру".

Теперь внимание рынка направлено на статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет Минтруда укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

Цены на нефть ускорили падение в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 2,49% - до $63,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 3,16% - до $56,73 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 августа на 41,68 копейки, до 63,834 руб., и уменьшил курс евро на 26,28 копейки, до 70,4727 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в четверг на 44,21 копейки по отношению к среде и составил 63,8733 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 44,13 копейки и составил 63,9116 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 830,695 млн, из которых $780,043 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 50,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 23,84 копейки по отношению к среде, до 70,4447 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 13,16 копейки и составил 70,5388 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR880,107 млн, из которых EUR298,343 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR581,764 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,5% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 7,54% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых.