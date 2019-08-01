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Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2729,42 пункта (-0,37%), индекс РТС - 1346,40 пункта (-1%); цены основных "фишек" на Московской бирже продемонстрировали в целом негативную динамику в пределах 1,7%.

В частности, подешевели акции Сбербанка (-1,7%, "префы" снизились в цене на 1,6%), "Распадской" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), "Россетей" (-1,2%), "Мечела" (-1,2%), АК "АЛРОСА" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (+2,4%), "Газпром нефти" (+2,2%), "Татнефти" (+1,6%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), АФК "Система" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов 1 августа стало следствием первой негативной реакции мировых рынков, в том числе нефтяных площадок, на итоги состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы США. ФРС по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов, поскольку ранее большинство экспертов ожидали как минимум еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 40,68 млрд рублей (из них 12,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и около 7,36 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").

Зарубежные рынки

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг вслед за падением индексов в США на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ, а также из-за завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

В свою очередь цены на нефть, снижавшиеся в начале дня на разочаровывающих итогах заседания ФРС, ускорили падение в четверг вечером после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,8% - до $63,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 2,9% - до $56,87 за баррель. Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

Вместе с тем европейские фондовые площадки после падения предыдущих нескольких дней демонстрируют в четверг умеренный отскок - основные фондовые индексы региона подрастают на 0,3-0,8%, за исключением британского FTSE, снизившегося на 0,03%. Банк Англии по итогам августовского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% годовых. Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($526,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Кроме того, американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг после обвала накануне, индикаторы к моменту закрытия торгов в России прибавляли от 1% до 1,4%. "Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент США в твиттере. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру". Теперь внимание рынка направлено на статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет Минтруда укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

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