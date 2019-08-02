У покупателей "Перекрестка-онлайн" курьеры начнут забирать пакеты

Компания будет их собирать и пускать в переработку

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - X5 Retail Group опробует сбор пластиковых пакетов у покупателей "Перекрестка-онлайн". Собранные пакеты компания будет отправлять на переработку, рассказала директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group (владелец сети "Перекресток") Елена Коннова.

По ее словам, вместе с покупками клиенты получают много пластиковых пакетов, поскольку магазины обязаны выполнять требования СанПиНов о товарном соседстве. Лишние пакеты курьеры будут у клиентов забирать. Их будут накапливать на складе интернет-магазина, а затем отправлать на переработку вместе с другими отходами.

Сначала "Перекресток-онлайн" попробует собирать только свои пакеты, "а там посмотрим", добавила Коннова.

Интернет-магазины "Перекрестка" работают в Москве с 2017 года, в Петербурге - с 2018 года. За прошлый год магазин получил всего 408 тысяч заказов. В первом полугодии 2019 года средний чек онлайн-супермаркета составил 3,2 тысячи рублей по сравнению с 532,4 рубля в обычных магазинах сети "Перекресток".

В начале июня X5 сообщил, что договорился с компанией Unilever наладить в магазинах "Перекресток" и "Карусель" сбор пластиковых бутылок через фандоматы. Покупателей, сдающих бутылки, будут пообщрять скидками. Бутылки собирались пускать в переработку на упаковку для продукции Unilever. Речь также шла о пилотном проекте.