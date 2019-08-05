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Только 7% россиян досталась работа без стресса

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - 89% работающих россиян испытывают стрессы на работе, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru, проведенный 9-17 июля среди 1000 человек в 308 населенных пунктах. 7% респондентов сказали, что у них стресса из-за работы не бывает.

24% опрошенных связали стресс с авральным режимом работы, боязнью допустить ошибку или поведением клиентов. 14% считают, что стресс вызывает отношение руководства, а еще 10% - непрофессионализм начальства.

У 9% респондентов стресс вызывают задержки зарплаты или ее размер.

По 4% опрошенных сказали, что испытывают стресс, когда у них мало работы и когда они перегружены .

Заставить нервничать на работе может также непрофессионализм коллег, плохая организация работы, неопределенность задач, которые ставит руководство, а также шум в офисе.

Superjob

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