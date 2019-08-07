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ВТБ купил у группы ЕСН крупного оператора фискальных данных

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ВТБ приобрел 100% в операторе фискальных данных "Первый ОФД" у группы ЕСН Григория Березкина, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Стороны не раскрывают цену сделки, однако "Ъ" приводит оценки экспертов, по которым речь может идти о сумме не менее 1 млрд руб. Газета отмечает, что сделок по приобретению банками операторов фискальных данных на российском рынке до сих пор не было.

Юрлицо "Первого ОФД" - АО "Энергетические системы и коммуникации". Его выручка в 2018 году, согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", упала с 452,8 млн до 324,4 млн рублей, чистый убыток составил 61 млн рублей. Для сравнения у ООО "Эвотор ОФД" ("Платформа ОФД", партнер Сбербанка ) выручка в 2018 г. составила 2,78 млрд руб.

В список операторов фискальных данных, который ведет ФНС, на конец первого квартала 2019 г. входила 21 компания. По данным сайта "Первого ОФД", около четверти всех фискальных чеков в РФ передано и обработано этой компанией, в числе своих партнеров она называет розничные сети Metro, X5 Retail Group, Auchan, "Вкусвилл", "Эльдорадо", "Спортмастер", оператора "Билайн", рестораны KFC и др.

ВТБ Первый ОФД ЕСН Григорий Березкин

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