Uniper отложила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Германская Uniper перенесла с конца 2019 года на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро", следует из материалов компании.

До конца года на энергоблоке должны завершить монтажные работы. Оставшаяся сумма инвестиций в проект восстановления энергоблока составляет 10 млрд рублей, говорится в отчете Uniper.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт был введен в конце 2015 года. Он строился по договору о предоставлении мощности, который гарантирует инвесторам возврат вложенных средств с базовой доходностью 14% за счет платежей энергорынка. Энергоблок проработал до 1 февраля 2016 года, когда там случился пожар, серьезно повредивший ооборудование.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 г. - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электрических станций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.