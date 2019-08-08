Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в четверг благодаря внешним рынкам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков, в том числе, рынка энергоносителей.

Курс доллара США составил 65,16 руб. в 19:00, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,01 руб., подешевев на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,39 копейки - до 68,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в условиях позитивной динамики внешних рынков и увеличения интереса инвесторов к рисковым активам. Курс доллара несколько ускорил снижение на глобальном рынке после очередного призыва президента США Дональда Трампа к ФРС снизить процентную ставку, что также поддержало восходящую динамику цен на нефть.

Беспокойство инвесторов уменьшилось благодаря действиям ЦБ Китая, давших сигнал, что Пекин не намерен снижать курс нацвалюты с целью компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Справочный курс юаня в четверг был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1. Китайская валюта достигла психологически важной отметки в 7 юаней за $1 в начале этой недели, спровоцировав критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес китайского ЦБ и взволновав мировые рынки.

Улучшению настроений также способствовали данные, согласно которым объем китайского экспорта в июле 2019 года вырос, несмотря на ожидаемое снижение, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем ожидали эксперты. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3%, до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $176,48 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 1% и падение импорта на 9%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 2,24% - до $57,49 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 3,13% - до $52,69 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 августа на 3,67 копейки, до 65,1299 руб., и увеличил курс евро на 15,18 копейки, до 73,0432 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в четверг на 0,86 копейки по отношению к среде и составил 65,202 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 7,47 копейки и составил 65,2329 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 576,916 млн, из которых $720,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 856,185 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 28,37 копейки по отношению к среде, до 73,066 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 5,46 копейки и составил 73,087 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR493,352 млн, из которых EUR162,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,301 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не претерпели изменений в четверг. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,45% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 7,5% и 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,67% годовых.