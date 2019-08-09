Полномочия Рахманова на посту главы ОСК продлили на пять лет

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Новый пятилетний контракт заключен в июне с президентом "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексеем Рахмановым, пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников, источник, близкий к ОСК и ее представителя.

Топ-менеджер возглавляет компанию с 2014 года, срок его контракта истекал 16 июля. Кандидатуру Рахманова поддержали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьим замом будущий глава ОСК был в 2012-2014 гг., и вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметил источник газеты в аппарате правительства.

"Ведомости" отмечают, что у идеи продления полномочий Рахманова на посту главы ОСК было много противников, и уверенности в том, что его переназначат, до недавнего времени не было.

По данным издания, против продления его полномочий были чиновники Минобороны, недовольные темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники, которые снизились в том числе из-за необходимости импортозамещения части компонентов.

"Ведомости" напоминают, что во время работы в Минпропторге Рахманов разрабатывал механизмы поддержки российского автопрома, позволившие привлечь в РФ иностранные автоконцерны. По словам собеседников издания, при Рахманове по главе ОСК началось массовое строительство рыбопромышленных судов, впервые почти за 60 лет были заложены круизные лайнеры, значительно выросли поставки кораблей для ВМФ и почти в 2,5 раза - производство гражданской продукции.

За четыре года с момента назначения Рахманова в ОСК консолидированная выручка компании выросла в 1,5 раза, а в 2018 году она впервые в своей истории на 100% выполнила гособоронзаказ.

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший в этой отрасли холдинг РФ, объединяет около 40 верфей, конструкторских бюро и научно-исследовательских центров. Строит как военные корабли, так и гражданские суда, а также атомные ледоколы и атомные подводные лодки. Консолидированная выручка ОСК в 2018 году составила 349 млрд руб., EBITDA - 21,2 млрд руб.