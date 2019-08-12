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Российской экономике удалось избежать технической рецессии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ, очищенный от сезонности, во II квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в I квартале, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, экономика РФ избежала вхождения в техническую рецессию, уточняют в Минэкономразвития.

Комментируя опубликованные в понедельник данные Росстата о росте ВВП во II квартале на 0,9% в годовом выражении (после роста на 0,5% в I квартале), в министерстве отмечают, что слабая динамика была вызвана низким уровнем внутреннего спроса на фоне сохранения жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики.

В Минэкономразвития ожидают восстановления темпов роста ВВП уже с третьего квартала на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

Во втором полугодии Минэкономразвития прогнозирует рост на 1,6-1,8% в годовом выражении (после 0,7% в первом полугодии), что позволит по итогам 2019 года выйти на прогнозные "около 1,3%".

Минэкономразвития РФ ВВП

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