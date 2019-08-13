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Глава Росстата представит в Госдуме данные о состоянии экономики 11 сентября

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Росстата Павел Малков по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володин выступит на Совете Думы 11 сентября, сообщила пресс-служба Росстата.

Депутаты хотят получить от него актуальную информацию о состоянии экономики и социальной сферы, объясняли ранее в думской пресс-службе. Данные о демографии, доходах и уровне жизни граждан, жилищных условиях, здравоохранении, показателях реформ ЖКХ нужны депутатам для формирования приоритетов в законотворческой работе.

Советник Володина Анастасия Кашеварова сообщала в телеграмм-канале, что спикер решил в целом "перезагрузить Совет Государственной Думы", наполнить его работу "политическим содержанием и обсуждением важных вопросов, которые помогут депутатам глубже разбираться в различных вопросах". Для этого раз в месяц на совет будут приглашать представители министерств и ведомств, но "не для отчета, чтобы Дума дала оценку работе того или иного ведомства", а для содержательного диалога, цель которого понять ситуацию и "опираясь на полученные данные и материалы, выходить на качественное решение проблем наших граждан".

Росстат Вячеслав Володин Госдума Павел Малков

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