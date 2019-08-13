Сервис блогов Tumblr продадут владельцу WordPress.com

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Verizon Communications Inc., второй по величине в США оператор телефонной связи, договорился о продаже своего cервиса блогов Tumblr компании Automattic Inc., владеющей WordPress.com.

При этом в пресс-релизе компаний стоимость сделки не раскрывается.

Verizon стал владельцем Tumblr благодаря приобретению Yahoo в 2017 году в рамках плана создания бизнеса, специализирующегося на цифровых СМИ и рекламе. Компания стала искать покупателей для Tumblr ранее в текущем году.

Verizon обсуждала потенциальную сделку с многочисленными заинтересованными сторонами, при этом источники, на которых ссылается Dow Jones, отмечают, что цена продажи не являлась для компании существенным фактором.

Yahoo заплатила за Tumblr около $1,1 млрд в 2013 году, когда сервис был одним из наиболее быстро развивающихся интернет-стартапов. Между тем Tumblr не смог принести Yahoo существенную выручку, в результате чего в 2016 году стоимость сервиса снизилась до $230 млн.

Выручка Verizon Media Group по итогам второго квартала сократилась на 2,9% в годовом выражении и составила $1,8 млрд. В ходе телефонной конференции с аналитиками представители компании сообщили, что Verizon продолжает фокусироваться на новостях, финансах, спорте, развлечениях и почтовых приложениях.