"Шереметьево" начало переходить на систему налогового мониторинга

Система сократит трудозатраты предприятия на налоговый контроль на треть, считают в ФНС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Компания "Международный аэропорт "Шереметьево"" (МАШ) запустила проект по созданию системы налогового мониторинга, ее разрабатывают эксперты SAP Digital Business Services. Предприятие должно перейти на новую систему к 2020 году, сообщила его пресс-служба.

В ФНС России считают, что система налогового мониторинга уменьшит трудозатраты компаний на сопровождение налогового контроля более чем на 30%, напомнил замгендиректора SAP CIS Ара Агузумцян. По его словам, система позволит аэропорту дистанционно консультироваться с налоговиками по новым сделкам, сократить сроки проверок отчетности, автоматизировать внутренний контроль над уплатой налогов.

Стоимость договора аэропорта и SAP превысила 222 млн рублей, сообщалось в конце 2018 года. За эти деньги подрядчик должен был подготовить пакет документов для подачи заявления на участие аэропорта в налоговом мониторинге, разработать и внедрить систему внутренних контролей, создать "витрину данных".

Налоговый мониторинг - форма контроля, позволяющая проверять корректность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Ранее сообщалось, что участником системы стал "Аэрофлот", внедрить ее также помогла SAP. О намерении присоединиться к системе заявляло и ОАО "Российские железные дороги", ожидалось, что это произойдет в 2019 году.