Женская одежда в США подорожает сильнее мужской из-за пошлин против Китая

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Новый раунд пошлин США на импорт товаров из Китая впервые затронет рынок одежды, при этом наиболее существенно их последствия отразятся на стоимости женских вещей.

Начиная с 1 сентября вся одежда и обувь, производимая в Китае, будет облагаться пошлинами в размере 10%, однако, согласно анализу The Wall Street Journal, стоимость одежды и обуви для девочек и женщин, ввезенной в США из Китая, более чем в два раза превышает стоимость одежды для мальчиков и мужчин.

Около 42% импортированной в США в 2018 году женской одежды и обуви были привезены из Китая, стоимость этих вещей составила $23,5 млрд, следует из анализа данных офиса торгового представителя и Бюро переписи населения США. При этом доля произведенной в Китае одежды и обуви для мальчиков и мужчин составила всего 26%, или $10,9 млрд.

Одна из причин, по которой объем женской одежды, привезенной в США из Китая, превышает объем мужской, связана с тем, как часто женщины совершают покупки: женская мода меняется чаще, а огромный китайский рынок позволяет поставить производство новинок в мире моды на поток, отмечают эксперты в отрасли.

Столь существенная разница неизбежна, поскольку женщины тратят на одежду больше, чем мужчины, говорит экономист Комиссии по международной торговле (ITC) США Тамара Гуревич. "Это затронет женщин существеннее, чем мужчин, я в этом уверена", - отметила Гуревич, имея в виду введение новых пошлин.

Американские семьи в среднем ежегодно тратят около $665 на одежду для девочек и женщин против трат в $427 на одежду для мальчиков и мужчин, показал доклад ITC, опубликованный в 2018 году. При этом пошлины не отразятся на основном объеме покупаемой одежды: по итогам минувшего года американцы в общей сложности потратили на одежду и обувь почти $400 млрд, следует из данных министерства торговли.

Введение пошлин на одежду из Китая также может привести к тому, что некоторые компании перенесут свое производство в другие страны.

Торговое представительство США пока не опубликовало итоговый перечень пошлин, поэтому существует вероятность, что в список не войдут ключевые категории, в том числе продукция для женщин.