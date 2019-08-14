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"Роснано" продала 33% в производителе лекарств "Нанолек"

Президентом компании является сын бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - АО "Роснано" вышло из числа участников Nanolek Holding Limited (владеет 100% ООО "Нанолек"), продав 33,33% уставного капитала компании ее текущим акционерам, говорится в сообщении "Роснано".

Сумма сделки составила 2,35 млрд рублей, выплаченных денежными средствами, доходность по итогам выхода (показатель IRR) - 8,6%.

Как сообщила в свою очередь "Нанолек", всего до 2014 года компания получила через "Роснано" 1,28 млрд рублей госинвестиций, всего в компанию было инвестировано 4 млрд рублей.

По итогам 2018 года "Нанолек" получила выручку в размере 6,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 217 млн рублей.

"Роснано" выступало инвестором проекта с момента создания компании в 2011 году и принимало непосредственное участие в строительстве в Кировской области биомедицинского производственного комплекса "Нанолек" с нуля.

Мощности "Нанолек" позволяют выпускать до 4 млрд таблеток, 42 млн преднаполненных шприцев и 35 млн флаконов год.

ООО "Нанолек" занимается разработкой и производством биотехнологических и фармацевтических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Компания специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. В портфеле компании - лекарства для ВИЧ-инфицированных и носителей редких (орфанных) болезней. "Нанолек" контролируют его президент Владимир Христенко и гендиректор Михаил Некрасов.

Нанолек Роснано

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