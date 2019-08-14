Приемный терминал "Турецкого потока" в Турции достроили на 95%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Строительство приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток" завершено на 95% от общего объема работ, говорится в сообщении проектной компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством магистрали.

Строительство идет в соответствии с графиком, начать транспортировку газа планируется до конца 2019 года.

Общее количество специалистов, задействованных в реализации проекта в Турции, превысило 1700 человек, из них около 100 - местные жители.

Приемный терминал строится неподалеку от н.п. Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции.

Перед тем как голубое топливо будет поступать в газотранспортную систему Турции, на приемном терминале будет измеряться объем получаемого газа, его температура, давление и состав. Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.