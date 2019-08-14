Сбербанк потребовал 51% акций фирмы, проданной Baring Vostok вскоре после ареста Калви

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк через суд хочет взыскать контрольный пакет акций АО "Теплант" - самарского производителя теплоизоляционных материалов, которым в 2008-2019 годах владел один из фондов группы Baring Vostok, свидетельствует картотека арбитражных дел. Одновременно "Теплант" пытается ликвидироваться, а Сбербанк, которому предприятие должно более 600 млн рублей, намерен сдвинуть с мертвой точки дело о его банкротстве.

22 июля Сбербанк подал в Арбитражный суд Самарской области иск об обращении взыскания на предмет залога - 691,094 тыс. обыкновенных акций, или 51% уставного капитала АО "Теплант", принадлежащих Tabellion Ltd. (Кипр). Истец также приложил к исковому заявлению требование о погашении просроченной задолженности, говорится в материалах арбитражного дела. Суд оставил иск Сбербанка без движения до 28 августа и обязал заявителя представить документы, подтверждение направление копии иска ответчику - Tabellion Ltd.

Эта компания выступала учредителем АО "Теплант" и была подконтрольна Baring Vostok PE Fund IV, но затем фонд отказался от этого актива.

"В марте 2019 года фонд "Бэринг Восток" продал все акции АО "Теплант" холдингу "ЧЗПСН". Фонд являлся инвестором группы "Теплант" более 10 лет и сохранял производство и трудовой коллектив, несмотря на сложное финансовое положение компании в последние годы", - говорится на сайте Baring Vostok. Сделка состоялась через несколько недель после ареста основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в рамках уголовного дела о хищении имущества на 2,5 млрд рублей, связанного с корпоративным конфликтом в банке "Восточный" (сейчас его контролируют структуры Артема Аветисяна). Сумму сделки стороны не раскрывали.

С 2014-го по 2018 год "Теплант" при ежегодной выручке порядка 3 млрд рублей генерировал чистые убытки. Так, в 2017 году чистый убыток АО составил 51 млн рублей, в 2018 году - 166 млн рублей. Имущество "Тепланта", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", находится в залоге у пяти кредитных организаций - Сбербанка (4 залога), Юникредит банка (1 залог), Газпромбанка (2 залога), ВТБ (3 залога), "Восточного" (4 залога). В числе предметов залога - интеллектуальная собственность, сырье и материалы, оборудование, транспортные средства.

АО "Теплант" 9 июля приняло решение о ликвидации и назначило ликвидатора, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". Причины ликвидации компании "Интерфаксу" отказались комментировать. Baring Vostok сообщал, что новый собственник принял на себя обязательства "Тепланта" перед клиентами и поставщиками.

В производстве Арбитражного суда Самарской области также есть дело о признании АО "Теплант" банкротом, инициированное в марте текущего года ООО "Проект-Электро". Заявление ООО оставлено без движения, однако 12 июля в дело о банкротстве вступил Сбербанк с требованием к должнику в размере 630 млн рублей. Суд назначил рассмотрение требований Сбербанка на 22 августа, привлек в качестве третьих лиц компанию Tabellion Ltd., ликвидатора АО "Теплант, а также дочернюю компанию должника - ООО "Теплант-2".

АО "Теплант" (до 2012 года - ОАО "Термостепс-МТЛ") - один из крупнейших производителей теплоизоляционных материалов и сэндвич-панелей в России. В 2014 году компания ввела в строй производство сэндвич-панелей в Иваново (ООО "Теплант-2"). Дилерская сеть компании насчитывала более 40 компаний в 33 городах России и Казахстана.

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" производит профнастил, сэндвич-панели, металлочерепицу. По данным "СПАРК-Интерфакс", ПАО принадлежит АО "Стройсистема", подконтрольному Игорю Свеженцеву. "ЧЗПСН-Профнастил" в 2018 году получил выручку в размере 3,4 млрд рублей и 31 млн рублей чистой прибыли. В I полугодии 2019 года выручка составила 639 млн рублей, чистая прибыль - 1,8 млн рублей.