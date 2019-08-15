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Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса под названием "Белая книга", сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.

В 200-страничном документе изложат требования к рестораторам, в том числе о выборе помещения, обращении с оборудованием, работе с персоналом, использовании продуктов и так далее.

По словам главы Минэкономики Максима Орешкина, в своде учтут мнение бизнеса и регуляторов. "Белая книга" снимет некоторые требования к рестораторам, которые часто называют абсурдными.

В Центре конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ считают, что вмешательство ведомства в ресторанный бизнес "не имеет большого практического смысла", поскольку рестораторы лучше чиновников разбираются в этом деле. Представители индустрии подтвердили, что каждый владелец ресторана может написать собственную "Белую книгу", и руководство будет скорее полезно новичкам.

Орешкин добавил, что "Белая книга" - одна из форм регуляторной гильотины, механизм которой предполагает отмену с 2021 года всех непересмотренных контрольно-надзорных требований к бизнесу. "Известия" сообщают, что похожие документы появятся для других видов бизнеса, например гостиничного.

Минэкономразвития Максим Орешкин

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