Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips после отката накануне вместе с мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2645,81 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1262,67 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 65,73 рубля (-0,29 рубля).

Подорожали на старте торгов акции АФК "Система" (+1,3%), "Татнефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,4%).

Просели бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), "Распадской" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Индексы в США накануне упали в среднем на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.

В ходе торгов в среду доходность 2-летних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах.

Снижение доходности долгосрочных гособлигаций США также объясняется высоким спросом на эти бумаги, потому что доходность по бондам других развитых экономик, включая Японию и большинство стран Европы, находится ниже нулевой отметки.

Тем временем темпы роста промпроизводства в Китае в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%.

Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) обнародовало предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал, указавшие на снижение экономики на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 0,1%.

В Азии в четверг снижение индексов замедлилось (японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, однако китайский Shanghai Composite отыграл потери и вышел в "плюс" на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,8%).

Нефть в четверг замедлила откат, спровоцированный ранее опасениями наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо; но цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,33 за баррель (-0,3% и -3% накануне), сентябрьская цена WTI - $55,28 за баррель (+0,1% и -3,3% в среду).

Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Между тем, спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов не исключена возможность приостановки снижения по индексу РТС - продажи выглядят избыточными, даже с учетом перспектив ухудшения состояния мировой экономики. Вместе с тем, обстановка на рынках в целом характеризуется повышенным спросом на "защитные" активы, что выразилось, в частности, в уходе доходности по 30-летним казначейским облигациям США ниже уровня 2,0% годовых впервые в истории.

Как следствие, продажи на развивающихся рынках могут возобновиться по любому поводу, которым может стать статистика. В Великобритании выйдут данные по розничной торговле (11:30 по Москве), а в США - данные по промпроизводству и розничной торговле (15:30 МСК). Кроме того, крупный оператор сети розничной торговли США Walmart опубликует отчетность (14:00 по Москве). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста доллара вблизи отметки 66 руб./$1, но период повышенной волатильности, по всей вероятности, еще не завершен, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС накануне опустились ниже ключевых краткосрочных поддержек 2640 и 1270 пунктов, что открывает перед ними дорогу в район 2600 и 1240 пунктов соответственно. На рынке подтвердилась краткосрочная и среднесрочная склонность к снижению, которая может прерываться на коррекции вверх.

Утром российские фондовые индексы и рубль останутся под давлением негативных настроений на мировых площадках и могут продолжить снижение. Его темпы, однако, скорее всего, будут умеренными и могут смениться небольшим ростом в случае приостановки продаж на биржах Европы и нефтяных площадках. Игроки на повышение на данный момент явно находятся не в выгодном положении - торговый вопрос может всерьез поставить вопрос о потенциальной мировой рецессии.