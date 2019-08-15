Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года

Индексы рухнули на 3%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.

Как сообщалось, в ходе торгов в среду доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах.

Снижение доходности долгосрочных гособлигаций США также объясняется высоким спросом на эти бумаги, потому что доходность по бондам других развитых экономик, включая Японию и большинство стран Европы, находится ниже нулевой отметки.

Тем временем темпы роста промпроизводства в Китае в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%.

Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) обнародовало предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал, указавшие на снижение экономики на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 0,1%.

Все 30 компаний, акции которых входят в расчет индекса Dow Jones, подешевели в среду. Кроме того, бумаги лишь трех компаний из индекса S&P 500 сумели завершить торги в плюсе: котировки акций Newmont Gold увеличились на 0,8% на фоне роста цен на золото, капитализация производителя ветрогенераторов Ventas выросла на 0,3%, рыночная стоимость Evergy Inc., также работающей в сфере энергетики из возобновляемых источников, поднялась менее чем на 0,1%.

Котировки бумаг банка JPMorgan Chase упали на 4,2%, нефтедобывающего гиганта ExxonMobil - на 4%, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar - на 3,2%.

Акции онлайн-магазина мебели Wayfair Inc. подешевели на 10% на новости, что компания планирует разместить облигации на сумму $750 млн.

Цена бумаг производителя популярных пуховиков Canada Goose опустилась на 7,5% в Нью-Йорке. Компания увеличила убыток в первом финансовом квартале, несмотря на активный рост выручки.

Капитализация сети универмагов Macy's Inc. рухнула на 13%, поскольку компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, прибыли за второй финквартал и понизила прогноз годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average 14 августа упал на 800,49 пункта (3,05%) и составил 25479,42 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 85,72 пункта (2,93%) - до 2840,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 242,42 пункта (3,02%) и составил 7773,94 пункта.