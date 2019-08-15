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"Роснефть" решила заняться выделением гелия из восточносибирского газа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует заняться разработкой технологии выделения гелия из газа месторождений Восточной Сибири и Якутии, следует из плана закупок компании. Также она намерена объявить тендер на разработку технологии выделения азота из газа месторождений Удмуртии.

Гелий - уникальный инертный газ, который обладает высокой тепло- и электропроводностью, а сжижается лишь при сверхнизких температурах. Широко используется в различных областях промышленности: космической и атомной отраслях, ракетостроении, медицине, электронике, металлургии, рекламной индустрии, транспортном машиностроении.

Россия обладает значительными запасами содержащего гелий сырья, наибольшая часть которых сосредоточена в Восточной Сибири.

Роснефть Удмуртия Восточная Сибирь Якутия

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