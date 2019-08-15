Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU -Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале выросла на 55,5% в годовом измерении, до 13,508 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера. Выручка группы увеличилась на 14,3%, до 437,311 млрд рублей.

EBITDA увеличилась на 25,2%, до 36,135 млрд рублей, рентабельность EBITDA - до 8,3% с 7,5% годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали чистую прибыль Х5 на уровне 11,467 млрд рублей, EBITDA - около 34,025 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 7,8%.

Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Гендиректор группы Игорь Шехтерман назвал финансовые показатели за первое полугодие хорошей базой для дивидендов за 2019 год, которые будут выплачены в 2020 году. Он напомнил, что в июне компания выплатила 25 млрд рублей дивидендов по результатам 2018 года, что соответствует 87,3% ее чистой прибыли.

"На фоне повышения рентабельности и сокращения темпов роста торговых площадей мы продолжаем удерживать долговую нагрузку на комфортном уровне после распределения дивидендов", - добавил глава X5.

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец июня в сетях группы было 15,26 тысячи магазинов, в том числе 14,385 тысячи магазинов "у дома" "Пятерочка", 785 супермаркетов "Перекресток" и 90 гипермаркетов "Карусель".