Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов четверга в рамках коррекции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,70-65,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,725 руб./$1 (-29 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,27 руб./EUR1 (также -29 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 29 копеек к уровню закрытия среды, до 69,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 52,18 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,63 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию позитивной динамики российского рубля в основных валютных парах после обвала накануне способствует прежде всего наметившаяся стабилизация ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг после обвала рынка акций США накануне, но темпы падения рынков свидетельствуют о снижении активности продавцов. При этом фондовые рынки Китая вышли даже в небольшой плюс. Кроме того, фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 15 августа утром порядка 0,8%, что также говорит об улучшении настроений на мировых рынках.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок пытаются стабилизироваться в четверг утром после заметного падения накануне на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели всего на 0,24% - до $59,34 за баррель. На торгах в среду цена упала на 2,97% и составляла на закрытие $59,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,04% - до $55,27 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,27%, до $55,23 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом. Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей. Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.