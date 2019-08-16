Поиск

Четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 осталась без изменений по итогам ребалансировки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI оставил без изменений состав четверки "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам августовской ребалансировки, как и ожидалось, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

В топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "НОВАТЭК".

Результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, были объявлены в ночь на 16 августа по московскому времени. Они вступят в силу 28 августа.

MSCI Russia

Новости

Международные резервы РФ с 2 по 9 августа выросли на $10,3 млрд

Дело Baring Vostok

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Минск предупредил о повышении тарифов на транспортировку российской нефти на 3,7%

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза

Нефть Brent подешевела до $59,1 за баррель на опасениях рецессии в США

Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Орешкин не поверил словам Трампа о выходе США из ВТО

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');