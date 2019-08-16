Четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 осталась без изменений по итогам ребалансировки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI оставил без изменений состав четверки "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам августовской ребалансировки, как и ожидалось, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

В топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "НОВАТЭК".

Результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, были объявлены в ночь на 16 августа по московскому времени. Они вступят в силу 28 августа.