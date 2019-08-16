Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока мировых площадок благодаря ослаблению опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2638,38 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1258,93 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 66,0 рубля (-0,06 рубля).

Подросли акции АФК "Система" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%).

Выросли GDR En+ Group (+1,1%) на фоне известий, что совет директоров En+ ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам 2019 года.

En+, изменившая структуру собственности для исключения из санкционного списка США, отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась в прошлом году. При этом En+ подтверждала приверженность дивидендной политике, которая предусматривает распределение между акционерами всех дивидендов, которые En+ получает от "РусАла", а также 75% свободного денежного потока энергетического сегмента группы ("Евросибэнерго"), но не менее $250 млн.

Тем временем, опубликованный отчет En+ Group за полугодие по МСФО оказался слабым: скорректированная EBITDA года упала на 30% в годовом выражении (до $1,185 млрд), чистая прибыль уменьшилась на 23,2% (до $796 млн). Выручка снизилась на 5,4% (до $5,8 млрд) на фоне внешних факторов, включая падение цен на алюминий и колебания валютных курсов, сообщила компания в пятницу.

Индексы в США накануне выросли после падения в среду, ставшего рекордным за текущий год; поддержку рынку оказали сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,3%. Производительность труда во втором квартале 2019 года увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,4%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 2%.

Между тем давление на рынки акций оказало заявление властей Китая о том, что они будут вынуждены принять ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. Решение ввести пошлины было названо нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%), дорожает нефть на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго. "Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся, - сказал Трамп о торговой войне. - У меня такое чувство, что она будет довольно короткой". Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $58,83 за баррель (+1% и -2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,96 за баррель (+1% и -1,4% в четверг). По итогам недели нефть может закрыться в "плюсе".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Опасения, связанные с состоянием мировой экономики, были отчасти компенсированы сильной отчетностью Walmart (акции ритейлера за день подорожали на 6%), а также данными по розничной торговле в США и Великобритании. Вместе с тем "спрос на риск" пока остается подавленным, а волатильность на западных фондовых рынках - повышенной, что препятствует устойчивому росту. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи отметки 66 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть дорожает на фоне достаточно сильной статистики из США. Гибралтар решил освободить задержанный иранский танкер, а США, напротив, предпринимают усилия, чтобы оставить судно под арестом. Естественно, что Тегеран назвал действия США примером пиратства. Еще одним поводом для оптимизма стали слова Трампа в рамках выступления перед избирателями в Нью-Гемпшире, что переговоры с Китаем идут продуктивно. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в своем обращении к законодателям, что страна должна усилить свои действия по расширению переработки минеральных ресурсов на своей территории. Речь, прежде всего, идет о таких ресурсах, как бокситы и никель.

Российский рынок акций попытается начать день в "плюсе", хотя многие будут опасаться "эффекта пятницы". Впрочем, в это раз этот фактор может сработать в пользу "быков", считает Кочетков.