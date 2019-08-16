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Власти Пермского края ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Пермском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов, сообщило Министерство территориальной безопасности региона.

К переувлажнению привели продолжительные дожди, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минсельхоза. Ранее глава ведомства Ольга Бреднева объявляла, что из-за дождей замедлился и остановился рост сельскохозяйственных культур, на растениях начали появляться грибковые заболевания.

12 августа по тем же причинам был введен режим ЧС в семи районах Прикамья - Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском и Ординском. По состоянию на 13 августа погиб урожай на площади 13 400 га. На тот же момент метеорологи сообщали о переувлажнении почвы на 76% территории региона.

В связи с происходящим администрация Прикамья собирается освободить сельхозпроизводителей от штрафов за невыполнение планов.

Зерновые культуры в Пермском крае выращиваются в основном для использования в качестве кормов для животных, сейчас на зерносенаж убирают культуры молочной спелости. По состоянию на 13 августа заготовлено 56,4% кормов от плана на 2019 год (на середину августа прошлого года - 71,4% - ИФ).

15 августа режим ЧС из-за переувлажнения почвы ввели в Удмуртии. 13 августа в республике из-за дождей остановили уборку урожая.

Пермский край Удмуртия

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