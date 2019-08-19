Рубль вырос к доллару и евро на позитивной динамике нефти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике цен на нефть и улучшению внешнего фона.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,25-66,35 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,29 руб. (-23,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,57 руб. (-18,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 21,23 копейки к уровню закрытия пятницы, до 69,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,14 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 34,48 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и улучшению внешнего фона после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп. Он отметил также, что скорого завершения торговой войны с Китаем ждать не стоит. "Я пока не готов к заключению сделки, - сказал он. - Китай хотел бы заключить сделку. Я не готов".

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Цены на нефть растут в понедельник, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 1,67% - до $59,62 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,64% - до $55,71 за баррель.

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.

Цены на нефть упали на 17% с пикового уровня, зафиксированного в апреле, на фоне эскалации торговой войны США и Китая, вызвавшей опасения глобального экономического спада. Несмотря на то, что серия атак на нефтетанкеры и энергетические объекты на Ближнем Востоке оказала временную поддержку ценам, ожидания слабого спроса и избыточных поставок сохраняются, что ограничивает подъем нефтяного рынка.