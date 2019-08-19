Инвестиции в основной капитал в РФ в I полугодии выросли на 0,6% против роста на 4,3% ранее

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в I полугодии 2019 года выросли на 0,6% по сравнению с I полугодием 2018 года. Об этом сообщил в понедельник Росстат.

В номинальном выражении инвестиции оцениваются за I полугодие в 6 трлн 695,9 млрд рублей.

Росстат не приводит данных по динамике инвестиций за II квартал. В I квартале рост инвестиций оценивался Росстатом в 0,5%, из чего следует, что во II квартале инвестиции могли вырасти примерно на таком же уровне, что даже несколько лучше ожиданий Минэкономразвития и ЦБ.

Минэкономразвития ранее оценивало динамику инвестиций в основной капитал в РФ во II квартале на уровне около нуля.

"По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во втором квартале 2019 года демонстрировали околонулевую динамику, что связано, в том числе, с сокращением инвестиционных расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на 11,9% в январе-мае). Отрицательный вклад данного фактора в динамику инвестиций в основной капитал за период с начала года оценивается на уровне 0,9 п.п.", - говорилось в обзоре министерства.

ЦБ ранее еще более пессимистично оценивал динамику инвестиций во втором квартале. "В целом во II квартале 2019 года сокращение показателя оценивается в 1,3-1,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года", - говорилось в обзоре ЦБ.

Как сообщалось, в целом за 2018 год рост инвестиций составил 4,3% (при этом за I полугодие 2018 года - также 4,3%), в 2017 году инвестиции выросли на 4,8%, в 2016 году было снижение на 0,2%.

В 2019 году экономисты прогнозируют рост инвестиций на 1,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа), в 2020 году - на 3,2%, в то время как Минэкономразвития ждет роста инвестиций на 3,1% в 2019 году с последующим разгоном до 7% в 2020 году.