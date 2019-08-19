Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в июле на 1,7%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении с уточненных 0,8% в июне (коррекция оценки с 0,7%) и 0,2% в мае (коррекция с 0,1%). Об этом говорится в опубликованном в понедельник обзоре Минэкономразвития.

Рост ВВП по итогам января-июля 2019 года Минэкономразвития оценило на уровне 0,9%.

"Экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

В министерстве перечислили несколько признаков восстановления роста. Утверждается, что увеличение экономической активности подтверждается также динамикой ее оперативных индикаторов. Композитный индекс PMI в июле вновь преодолел отметку 50, значения выше которой свидетельствуют о расширении выпуска (в июне индекс опустился до 49,2).

Кроме этого, по данным портала HeadHunter, число вакансий, размещенных на портале, в июле вернулось к росту (плюс 2% в годовом сравнении после сокращения в мае и июне).

В июле также наблюдалась стабилизация динамики погрузки грузов на железнодорожном транспорте, которая продемонстрировала нулевой рост по отношению к соответствующему месяцу прошлого года после падения в апреле-июне (в общей сложности на 3,7% в годовом выражении), отмечает министерство.

"Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по, оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство, которое второй месяц подряд демонстрирует уверенный рост (2,8% в июле после 3,3% в июне)", - также отмечают в Минэкономразвития.

Кроме того, положительный вклад в динамику ВВП в июле внесло ускорение роста сельского хозяйства (до 5,9% с уровней около 1% в мае-июне).

Вместе с тем отмечается, что другие базовые отрасли - розничная торговля, строительство, транспорт - в июле демонстрировали сдержанную динамику. "Рост розничного товарооборота в июле продолжил замедляться - до 1% после 1,4% в июне, при этом нисходящая динамика наблюдалась как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста в транспортной отрасли в июле перешли в отрицательную область (минус 1,2% год к году). Динамика объемов строительных работ с начала года сохраняется на околонулевом уровне (в июле - 0,2%)", - говорится в обзоре.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году - 1,3%, ведомство, как ожидается, представит уточненную оценку в ближайшую неделю.

ЦБ ожидает рост ВВП в 2019 году в интервале 1-1,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по росту ВВП в 2019 году составляет 1,1%.