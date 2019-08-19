Магазины в США столкнулись с убытками из-за падения турпотока из Китая

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доходы магазинов в США сократились из-за падения интереса китайских туристов к поездкам в Соединенные Штаты, сообщает газета Financial Times.

"После нескольких лет двузначного роста число китайских туристов в США стало падать. В прошлом году турпоток из Китая сократился на 6% - до 2,99 млн посещений. Это произошло впервые с 2003 года. Нынешний летний сезон также выглядит слабым", - пишет издание.

Снижение числа туристов в США объясняется несколькими факторами - от ужесточения в выдаче китайцам американских виз до торговой войны между странами, из-за чего "туристы больше не чувствуют себя желанными гостями". Кроме того, снизился курс юаня по отношению к доллару.

"Падение числа китайских туристов сказалось на доходах бизнеса в США. Так, универмаг Macy's сообщил о неожиданно слабом втором квартале - прибыль от покупок иностранных туристов снизилась на 9%. О потерях отчитались и в группе компаний Tapestry, которой принадлежат бренды Kate Spade, Coach и другие", - отмечает газета.

Рекордно упали доходы люксового бренда Tiffany - на 25% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Выручка компании во многом зависит от трат иностранных туристов. В Gucci также заявили о снижении доходов в американских магазинах - в то время как продажи в Западной Европе, "были солидными".

"Бизнес в США любит китайских туристов за большие траты. Одна поездка в Штаты обходится им в среднем в $7 тыс. Несмотря на то, что в общем турпотоке доля китайских туристов в 2018 году не превысила 8%, их вклад в экономику оказался выше, чем от туристов из других стран", - заключает Financial Times.